Paulo Gustavo lamenta perda de gêmeos após parto precoce de barriga de aluguel

O humorista Paulo Gustavo e o marido, Thales Bretas, usaram as redes sociais para lamentar a perda dos seus bebês, que eram gestados em barriga de aluguel. A mãe que carregava Gael e Flora entrou em trabalho de parto antes da hora, na semana passada, e os bebês não resistiram. O artista ressaltou que o momento é "super difícil" e que o casal ficou "muito triste" com a notícia. Ainda assim, ele destacou que os dois começarão um novo processo no próximo ano.





"Infelizmente não será dessa vez! Estamos muito tristes, mas fortes e acreditamos que tudo isso tem algum porquê que saberemos mais pra frente! Eu e Thales somos muito jovens, saudáveis e nos amamos muito! Portanto, vamos começar tudo de novo ano que vem!", escreveu o humorista no Instagram.





Paulo Gustavo e Thales Bretas anunciaram a gravidez de gêmeos em outubro e se emocionaram com o envio de presentes dos fãs. A avó dos bebês, Dona Déa, também tirou lágrimas do filho humorista ao comprar os primeiros sapatinhos dos gêmeos. O casal havia contratado uma barriga de aluguel nos Estados Unidos e esperaram quatro meses até revelar a novidade.

Neste sábado, ele compartilhou a perda com os seguidores em um texto no Instagram ao lado de uma imagem de dois anjinhos. O humorista agradeceu o carinho e reforçou a vontade de aumentar a família. "Seremos pais, mas um pouco mais para frente", frisou.

"A gente passou por muita coisa junto, e vai passar sempre!!! Na alegria e na tristeza... logo logo teremos bons motivos pra comemorar de novo!!!", destacou Thales em sua conta na rede social.

