Pastora Sarah Sheeva critica Anitta e diz: 'Não sou malandra, sou princesa'

Sarah Sheeva resolveu se pronunciar sobre o novo sucesso (e polêmica) de Anitta. A pastora, idealizadora do Culto das Princesas, postou uma vídeo no Instagram criticando “Vai malandra” e o fato de a cantora exibir o corpo no clipe, gravado no Vidigal. Como se sabe, a filha de Baby do Brasil e Pepeu Gomes prega a castigade e que a mulher só deve se entregar depois do casamento, e que seja para a vida inteira.

“Não sou malandra, sou princesa. Não sou uma mulher que quer exibir todo meu corpo para todos os homens me cobiçarem, me desejarem sexualmente. Eu sou uma mulher que entendi que meu corpo é exclusivo para o homem que me escolher, que escolher morrer ao meu lado. O homem que vai ser meu marido.

Esse corpo que eu tenho, que eu recebi de Deus, esse presente, é só para esse homem, exclusivamente para ele. Não é para todos olharem, não é para todos os olhares, para todos sentirem prazer. Eu sou exclusiva, sou princesa. Não sou malandra, não estou na malandragem, não quero malandragem. Eu quero ser santa, ser exclusiva”, diz Sarah Sheeva no vídeo.





Extra