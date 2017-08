Quem vê padre Fábio de Melo não imagina que ele viva momentos difíceis. Nesta terça-feira (8), ele participou do programa No Ar, apresentado por Otaviano Costa na nova Rádio Globo, e revelou que está enfrentando a síndrome do pânico. “Eu sou extremamente aberto a contar minhas fraquezas. Não tenho medo da minha humanidade”, contou.



Otaviano Costa e padre Fábio de Melo (Foto: Divulgação)



O padre disse ainda que acredita que esteja passando por um desgaste natural por conta das tantas atividades que desempenha: “Eu sei que eu sou afetivamente exigido o tempo todo. Faz parte do meu trabalho, eu sei, as pessoas, quando elas se aproximam de mim, elas chegam muito afetuosas, muito cheias de histórias, e é claro que é um desgaste natural, um desgaste emocional natural de tudo aquilo que eu faço”.

Fábio falou também sobre o sucesso na internet, que considera “uma casa de vidro”, e ainda sobre seus personagens mais famosos nas redes. “Eu gosto dos personagens que me ajudam no snap, me ajudam no Instagram a dizer o que nem sempre eu posso diretamente dizer. Mas eu sou eu. Eu não me escondo atrás de ninguém. EU gosto dessa verdade. A autenticidade é a fatura que a gente tem que pagar com gosto todos os dias”, garantiu o padre.

