Quem acompanha Zilu Camargo nas redes sociais já percebeu que ela deu uma sofisticada no visual. A responsável por toda essa mudança se chama Amabylle Eiroa, nora da socialite. Casada com Igor, o filho caçula de Zezé Di Camargo, a jovem de 22 anos é formada em Arquitetura e Urbanismo e foi contratada pela sogra para "dar um up" no Instagram dela, fazendo produções de moda e também das fotos postadas.

"A Zilu sempre foi uma mulher muito elegante em sua forma de se vestir, porém, ela estava querendo dar uma repaginada em seu visual, buscando possibilidades de exercitar versatilidade em um novo estilo. Com a maturidade, surge a necessidade de algumas mudanças no visual. E foi baseado nesse contexto que busquei novas produções para atender a sua solicitação", explica a nora. "Sou eu quem escolho toda a produção. Ela sempre me deixa muito à vontade para eu executar o trabalho com 100% do meu gosto", acrescenta.

Para a tarefa, elas contam com parcerias com algumas marcas de roupas. E a procura de empresas interessadas em vestir a socialite de 59 anos é muita.

"As lojas entram em contato via 'direct' no Instagram da própria Zilu, e é nessa hora que eu começo o meu trabalho, selecionando parceiros que venham a contribuir com roupas e acessórios que possuam uma identidade compatível ao perfil das produções que quero fazer para ela", explica a arquiteta.



A parceria tem dado tão certo que as duas pensam em, no futuro, abrir um estúdio de fotografia juntas. Por ora, Amabylle já colhe os louros da parceria com a sogra.

"Já recebi várias propostas de trabalho nesse segmento. Estou contratada mensalmente por uma empresária de Alphaville (SP), chamada Selene Ferreira, do ramo de cosméticos, proprietária da marca Ewoé, para fazer produções para suas redes sociais. Desse trabalho, acabou gerando também um trabalho na área de arquitetura, pois nesse momento estou executando um novo projeto de seu escritório e show room. Estou bastante feliz, pois estou podendo trabalhar na minha área de formação que é a Arquitetura e Decoração, bem como posso trabalhar com fotografia que tenho uma enorme paixão, que sempre foi um hobbie e acabou gerando, de certa forma, mais um campo de trabalho", comemora.

Família famosa

Integrante de uma das família mais famosas do país, Amabylle se define como uma pessoa "extremamente tímida e reservada" ("Para você ter uma ideia, em dez anos, essa é a primeira vez que estou dando uma entrevista", explica) e revela ter no sogro, Zezé Di Camargo, um segundo pai.

"Minha relação com o Zezé e a Graciele (Lacerda, noiva do cantor) também é pautada em muito respeito, carinho e maturidade. Tenho o Zezé como um segundo pai, ele é uma pessoa que está sempre presente em nossas vidas, sempre disposto a apoiar e orientar as nossas decisões".



Já com a sogra, a arquiteta não precisaria nem dizer como as duas se dão bem. "Minha relação com a Zilu é de respeito, carinho e maturidade. Ela é muito gente boa comigo".

Amabylle vive um relacionamento com o DJ Igor Camargo há dez anos, e há cinco eles dividem o mesmo teto. "Em relação a oficializar a união, às vezes conversamos sobre o assunto, mas a nossa relação já é pautada em muito amor e respeito e assinar um papel neste momento não faria diferença alguma, mas existe a possibilidade, sim".



