Noiva de Zezé é comparada a Gracyanne e rebate: 'Não preciso de aprovação'

Graciele Lacerda resolver responder as críticas de que estaria exagerando na rotina de exercícios físicos academia. Após ser comparada por seguidores com Gracyanne Barbosa, por conta do corpo musculoso, a noiva de Zezé resolveu se pronunciar. "Sou alguém de verdade, sua aprovação pra mim não é necessária", escreveu Graciele, acrescentando em seguida: "PS: Esse post é para as pessoas que vivem dando pitaco na vida que não lhe pertence".



Graciele Lacerda impressiona pelos músculos e fãs a comparam a Gracyanne Foto: Reprodução/Instagram

A polêmica teve início nesta terça depois que a capixaba postou uma foto com roupa de ginástica. A partir daí, a modelo passou a ser alvo de comentários maldosos.

"É a mulher do Belo?", perguntou um seguidor. "Bem parecida com a Gracyanne Barbosa, esposa do Belo", escreveu outro. "Ela é linda, mas sinceridade também é bom. O Zezé é baixinho e mulher músculo perde a sensualidade", opinou uma terceira.

Extra