Nicole Bahls está bastante feliz em fazer parte da terceira temporada do humorístico "Ferdinando Show", que foi ao ar na noite desta quarta-feira (9), no canal pago Multishow. Em conversa com QUEM, a assistente de palco, que realizou um ensaio de biquíni exibindo os seis quilos a menos para seu retorno à TV, disse estar muito bastante satisfeita com o trabalho.

"Eu adoro fazer humor. Eu amo o público gay e trabalhar com o Marcus Majella. Ele me deixa crescer. Além de patrão e ídolo, ele é um anjo em minha vida", elogia Nicole. Dedicada, a assistente tenta evoluir a cada gravação. "Fico bastante ansiosa para ver o resultado final e saber o que posso melhorar. A cada temporada eu me esforço mais para agradar os meus fãs", conta Nicole.



Nicole Bahls emagreceu 6kg para a nova temporada do Ferdinando Show (Foto: Davi Borges/Divulgação)



Quem Acontece