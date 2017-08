Os fãs estão torcendo pela reconciliação de Brumar! Tanto que, quando Neymar publicou a música "Deus quer" nesta quarta-feira, 9, no Instastories, eles logo confabularam sobre a volta do casal.A faixa do cantor Thiaguinho tem uma letra que pode combinar muito com a história do craque e da atriz Bruna Marquezine. "Essa música é mais Brumar do que o próprio Brumar", "Volta Brumar", "Deus quer Brumar", "Senti uma indireta no ar" e "Brumar sobrevive", disseram os internautas.



Foto: Reprodução/Instagram

O trecho que o jogador postou foi, "Quanto tempo a gente ta tentando Separar o que Deus quer juntinho Quanto tempo a gente ta lutando Pra deixar o amor bem protegido Quanto tempo a gente ta brigando Indo contra o nosso destino Quanto tempo a gente ta jogando Fora tudo que foi construído".

Glamour