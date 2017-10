Neymar e Bruna Marquezine se reaproximam no casamento de Marina Ruy Barbosa

Risos, conversas ao pé do ouvido e até um selinho roubado. O reencontro de Bruna Marquezine e Neymar no casamento de Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão reaproximou o ex-casal depois de três meses do anúncio do fim do namoro de quase um ano, em junho.

A atriz, que chegou atrasada e até perdeu a cerimônia religiosa, bem que tentou fugir do atacante no início da festa. Ela acenou de longe ao ver o ex-namorado com Daniel Alves, mas aos poucos o astro da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain foi se aproximando e, na metade da festa, os dois já estavam na mesma rodinha de conversa entre amigos.

Bruna Marquezine e Neymar (Foto: Reprodução/ Instagram)



Segundo um dos convidados do casamento, Neymar chegou a roubar um selinho da Bruna enquanto ela ria de um comentário ao pé do ouvido.

"Aposto que eles vão voltar a namorar. Deram muita pinta de apaixonados", contou uma pessoa convidada por Marina Ruy Barbosa ao UOL por WhatsApp.

A reportagem também apurou que a noiva Marina Ruy Barbosa foi quem deu uma de cupido na reaproximação de Bruna e Neymar. Ela chamou a amiga e colega de elenco da próxima novela das 19h na Globo "Deus Salve o Rei", conversou algo no ouvido de Marquezine, que logo depois foi sentar-se perto de Neymar.

Depois de muita conversa, Neymar e Bruna foram para pista de dança e trocaram carinhos. Animados, vários convidados fizeram vídeos, que rapidamente caíram nas redes sociais para alegria dos milhões de fãs que ainda torcem por uma volta do ex-casal.

Folhapress