Neymar curte fotos ao lado de Marquezine e fãs se animam

Nas redes sociais, os fãs de Bruna Marquezine e Neymar estão com as esperanças renovadas. O jogador de futebol curtiu algumas fotos da atriz ao lado dele e algumas dela com amigas.Nos cliques, Bruna está com Bianca Coimbra e Juliana Calderari em sua festa de aniversário na sexta-feira (4).



Aproveitando a folga em Saint Tropez com amigos, Neymar está radiante com sua contratação no Paris Saint-German. O jogador vai mudar para Paris, onde fica a sede do clube.





Registro da curtida do jogador que deixaram os fãs animados. Foto: Instagram/print

"Ele sente saudade dela. O Ney tem cara de baladeiro, mas ele também deve sentir falta de ter ela. Queria tanto q ele estivessem juntos", desejou um fã. "Se existe amor, não tem o que e quem separe! Mas só eles poderão responder! Aqui continuamos na torcida, né?", escreveu um seguidor. "Não tenho mais estrutura emocional pra entender esses dois", falou outra fã.



