Nasce Teodoro, segundo filho de Michel Teló e Thais Fersoza

Teodoro, segundo filho do cantor Michel Teló e da atriz Thais Fersoza, nasceu nesta terça-feira (25). A mãe deu a notícia em uma publicação no Instagram nesta quarta (26). "Teodoro veio antes do previsto. Escolheu o dia dele. E a gente não poderia estar mais feliz", escreveu na legenda de uma foto que mostra o rostinho do filho.

O bebê nasceu às 0h47, com 49 centímetros e 3,8 quilos, contou a atriz. "As contrações começaram, aumentaram, foi um corre danado e ele chegou. Do jeitinho que eu sempre desejei. Sempre quis saber como eram as dores, sensações, a correria, o susto, e esse pequeno me proporcionou essa alegria."



Michel Teló e Thais Fersoza com o filho Teodoro (Foto: Reprodução/Instagram/Thais Fersoza)

Teló também compartilhou a foto e o texto no Instagram. "Coração transbordando! Deus te abençoe, te proteja, te guarde, dê sabedoria, paz, amor e felicidade, filhote. Estamos e estaremos aqui para tudo sempre. Você é muito fofinho! E agora a família está completa", disse o casal.

Juntos desde 2014, os dois já são pais de Melinda, que completará um ano na próxima terça-feira (1º).

G1