"Não estou preparado para ficar sem ele", diz Zezé sobre pai

Após a alta do pai, Francisco, Zezé Di Camargo comentou a nova internação do pai ao participar das gravações do "Programa da Sabrina", que vai ao neste sábado (10). "Eu tenho com meu pai uma relação muito além de filho. Eu não estou preparado para ficar sem meu pai. No ano passado, eu fiquei apavorado. Esse ano também", afirmou o cantor, que diminuiu a agenda de shows para ficar mais tempo com a família.



Para Sabrina Sato, o cantor relembrou a internação do pai no ano passado, quando o idoso pediu o fim das brigas familiares. "Ele fez 80 anos e, no ano passado, eu estive com ele no hospital e tive a impressão de que eu não ia ver o meu pai esse ano mais", disse o irmão e parceiro de palco de Luciano. E também se declarou para os três herdeiros. "Eu vejo meus filhos fazendo declaração para mim e fico muito feliz porque filho é a única coisa que a gente ama acima de si próprio", destacou o cantor, alvo de críticas da atriz Thayla Ayala.





Zezé Di Camargo lembrou a internação do pai: 'No ano passado, eu fiquei apavorado. Esse ano também'. Foto: Foto: AGNews / PurePeople

No programa, ele ainda pontuou as diferenças de personalidade entre os três herdeiros. "Quem mais se parece comigo é a Wanessa. A mais agarrada comigo é a Camila e o que tem o papel mais parecido com o meu é o Igor. A Wanessa deu mais trabalho, porque foi a primeira filha, você tem ciúme do primeiro namorado...", contou o noivo de Graciele Lacerda, a quem presenteou com anel de noivado de R$ 5,4 mil.

Prestes a se mudar para uma nova mansão em São Paulo, Zezé contou que tem planos para o novo imóvel. "Hoje, eu vivo sozinho. O momento mais difícil é quando eu vou dormir e não escuto o barulho de um filho. Isso faz muita falta. Estou me mudando para uma casa de 2.200 metros, porque toda semana vai ter um dos meus filhos morando lá comigo", garantiu o artista. E sobre o casamento com a jornalista, ele despistou: "eu tenho uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa linda, maravilhosa. As pessoas perguntam se a gente vai se casar... O papel passa a ser secundário diante do sentimento que você tem pela pessoa".

Terra