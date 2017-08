Naldo pede ajuda para encontrar carro roubado de seu filho no Rio

Naldo Benny usou seu Instagram para pedir ajuda aos fãs, nesta terça-feira (15). É que o filho do cantor, Pablo Jorge, teve seu carro roubado na noite de segunda-feira (14), por homens armados em um posto de gasolina, na Freguesia, Zona Norte do Rio.

"Galera! Infelizmente venho aqui pedir a ajuda de vocês do Rio de Janeiro, nosso estado está cada vez mais complicado e perigoso, se trata de que ontem à noite os caras armados meteram (assalto) um posto de gasolina na Estrada do Pau Ferro (Freguesia) por volta de 21:30. No embalo levaram o carro do meu filho, HB20 cor PRATA PLACA KXP 6707 teto preto. Galera, se souberem de qualquer informação me passa (sic) aqui por favor", escreveu o cantor.

Pablo, que também é músico entrou no post do pai. "Me ajudem a encontrar, rapaziada", escreveu o rapaz. "Vamos lá, filhão, na fé, vai da (sic) tudo certo", respondeu Naldo. Os fãs de Naldo se mostraram solidários. "Graças a Deus não aconteceu nada com ele", disse uma seguidora de Naldo.

