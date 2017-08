Mutirão na web tenta impedir que Anitta supere Marquezine

Fãs de Bruna Marquezine fazem um mutirão para manter a atriz como a celebridade feminina com mais seguidores no Instagram no Brasil. Eles temem que a ex-namorada de Neymar perca a posição para Anitta, que tem 400 mil seguidores a menos.

Atualmente, a cantora tem 21,5 milhão de seguidores, enquanto Bruna, 21,9 milhões. O número de seguidores de Anitta cresceu consideravelmente desde o lançamento da música "Paradinha", no fim de maio. Ela chegou a se aproximar de Marquezine, mas os fãs da atriz logo trataram de tomar uma providência e aumentar essa diferença, através de criação de novos perfis e captação de novos seguidores.



Anitta tem 400 mil seguidores a menos que Marquezine Foto: Reprodução/Instagram



Extra