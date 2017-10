Museu de Arte do Rio discorda de Crivella sobre veto a 'Queermuseu'

Após anúncio de que não abrigará a exposição "Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte Brasileira", o MAR (Museu de Arte do Rio) se pronunciou novamente a respeito da mostra e afirmou que não concorda com a ordem do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB-RJ).

O museu afirma que os debates propostos em prol da arte não deveriam ser interrompidos. "Silenciar as discussões é não encarar conflitos inerentes à sociedade", diz a nota divulgada nesta quarta (4).

O prefeito carioca afirmou em vídeo publicado nas redes sociais na domingo (1º) que não queria que a mostra fosse para o MAR (Museu de Arte do Rio). "Só se for no fundo do mar", disse o político.

Procurado pela reportagem, Crivella afirma que "a população do Rio de Janeiro não tem o menor interesse em exposições que promovam zoofilia ou pedofilia".

Gaudêncio Fidélis, curador do "Queermuseu", diz que recebeu convite de outras cidades para abrigar a exposição como Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Salvador. Entretanto, ele prefere não dizer quais instituições demonstraram interesse a fim de "poupá-las de protestos".

Cancelado

O Santander Cultural suspendeu a mostra em Porto Alegre no dia 10 de setembro após pressão de grupos que a consideram ofensiva. Contra recomendação do Ministério Público, a instituição decidiu não reabrir a exposição.

O Conmar ainda recomenda que o MAR realize programação cultural em consonância com as regras do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e que inclua classificação indicativa e sinalizações sobre o teor das obras expostas, "de forma a estabelecer relações com e entre as diversas perspectivas culturais e ideológicas de todos os seus públicos."

Folhapress