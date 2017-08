Mulher de Evaristo Costa celebra chegada da família ao Reino Unido

Depois de anunciar seu desligamento da Rede Globo e do Jornal Hoje, Evaristo Costa e a família foram para Manchester, no Reino Unido. Amalia Stringhini, mulher do jornalista, comemorou os primeiros dias da família no Reino Unido nesta terça-feira (1). Ela compartilhou alguns cliques no seu Instagram. "É como estar em casa! Paciência paga! Estou orgulhosa de estar de volta", escreveu Amalia na legenda.



No comando do Jornal Hoje desde 2004, Evaristo usou seu Instagram para confirmar a saída da emissora. Na manhã da quinta-feira (27), ele avisou os seguidores que apresentaria o noticiário pela última vez. Em vídeo, Evaristo explicou a saída.

"Estou saindo mesmo, foi uma decisão muito difícil de ser tomada, mas estou feliz por ter tomado esta decisão e ainda mais feliz por ter feito tudo certinho até aqui. Agradeço aos meus milhões de fãs e seguidores – esses não vão se ver livres de mim tão cedo. E agradeço especialmente a minha família. Amália, Francesca e Antonella que por tantos dias, Natais, feriados e fins de semana abriram mão do esposo e do pai pacientemente", diz o jornalista. "Eu preciso descansar. Descansar o corpo, a mente... São muito anos fazendo a mesma coisa. Eu espero que vocês entendam e continuem torcendo por mim".



