Morre S.I. Newhouse Jr, dono da editora de 'Vogue' e 'The New Yorker'

Morreu neste domingo (1) S.I. Newhouse Jr, aos 89 anos, em sua casa em Nova York. Ele era dono do grupo Condé Nast, que publica nos EUA revistas como "The New Yorker", "Vogue" e "Vanity Fair".

No Brasil, a editora Globo publica alguns títulos licenciados da Condé Nast, entre eles "Glamour", "GQ" e "Vogue".

S.I. controlava junto do irmão, Donald Newhouse, o império editorial fundado pelo pai, Samuel I. Newhouse. A fortuna da família é avaliada em US$12 bilhões (R$ 40 bilhões, aproximadamente).

Samuel, o pai, adquiriu a Condé Nast em 1959. Quando S.I. assumiu o controle da editora, na década de 1970, implementou títulos glamourosos, que tinham ricos e famosos como principais personagens.

Suas revistas, que chegaram a 15 publicações simultâneas, ganharam notoriedade por conta dos orçamentos astronômicos e receitas nem sempre lucrativas, além da contratação de profissionais renomados e demissão de colaborados antigos.

Samuel Irving Jr nasceu em 8 de novembro de 1927. Com Jane Franke, com quem se casou em 1951, teve três filhos, Sam, Wynn (morto em 2010) e Pamela.

Eles se divorciaram em 1959 e S.I. se casou pela segunda vez, em 1973, com Victoria Newhouse, arquiteta e escritora, com quem vivia em Manhattan.

Deixou a mulher, os dois filhos, cinco netos e três bisnetos. Com informações do "The New York Times".

Folhapress