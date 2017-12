Morre no Rio de Janeiro aos 98 anos a atriz Eva Todor

A atriz Eva Todor morreu na manhã deste domingo (10), aos 98 anos, devido a uma pneumonia. A atriz era viúva e não deixa filhos. Ainda não há informações sobre enterro e velório.

A informação foi confirmada pela sobrinha da atriz Erica Todor ao "UOL", site do Grupo Folha, que edita a Folha.

No começo do ano, a atriz já havia sido internada, no Rio, pelo mesmo motivo.



Eva Todor morreu aos 98 anos no Rio (Foto: Veja)

Diagnosticada com Mal de Parkinson, ela está afastada das televisão desde 2012. Seu último trabalho foi na novela "Salve Jorge", da Rede Globo.

Nascida em Budapeste, em 1919, a atriz Eva Todor tem um currículo repleto de peças de teatro, novelas e cinema. Entra as novelas das quais participou estão "Roque Santeiro" (na versão de 1975), "Top Model", "Suave Veneno" e "O Cravo e a Rosa".

No cinema, esteve em "OS Dois Ladrões" (1960), "Pão, Amor e... Totobola" (1964) e "Achados e Perdidos" (2002).

Folhapress