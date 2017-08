Mônica Benini posa com barrigão para Júnior Lima: 'turbilhão de emoções'

Grávida de Otto, Mônica Benini está na reta final da gravidez! No domingo (6), ela compartilhou um clique lindo com os seguidores no Instagram, exibindo seu barrigão de 8 meses. Ela espera o primeiro filho com Junior Lima.





Mônica Benini (Foto: Reprodução/Instagram



"Me falavam que a gravidez era algo inexplicável. Eu achava que entendia, mas hoje vejo que não. Com meu filho no ventre, percebo que não existem palavras suficientes pra descrever o que eu sinto... É tudo tão além... Um turbilhão de emoções e uma avalanche de calma. A certeza de que o grande amor da minha vida tá aqui, vivo dentro de mim", escreveu Mônica na legenda da foto.



