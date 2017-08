Mayra Cardi fala sobre namoro com Arthur Aguiar: 'primeiro que eu pego gato'

Toda vez que Mayra Cardi posta uma foto ao lado de Arthur Aguiar, os seus seguidores não poupam elogios para a beleza de seu novo namorado. Mas a life coach afirma que nunca se importou com a aparência dos seus namorados e que o ator é o "primeiro gato" que ela se relaciona.





Foto: Reprodução/Instagram

"Nunca fui de visar a beleza, só não gosto de homem burro. É o primeiro que eu pego gato, só pegava gordinho. Meu ex-marido, que ainda trabalha para mim, emagreceu 30 kg", revelou em entrevista para o programa Luciana By Night.



A life coach e o ator assumiram o namoro para QUEM no começo de julho. A ex-BBB estava solteira desde o fim do casamento de seis anos com o empresário Greto Guariz, que foi anunciado no dia 9 de junho.



Quem