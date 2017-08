Mayra Cardi: 'Anitta tinha compulsão alimentar'

Quando Anitta procurou a ajuda de Mayra Cardi para emagrecer, a life coach fez a cantora assinar um contrato de que iria se comprometer com as recomendações do programa Seca Você, formulado por ela com o auxílio de uma equipe de 60 funcionários. Entre eles, nutricionistas (que fazem o cardápio), personal trainers e psicólogos.

O time da ex-BBB, que, há três anos, atende clientes famosos como Samantha Schmütz, Lexa, Thaeme e o sertanejo Sorocaba, encontrou Anitta em Los Angeles, onde eles atuam, para a primeira conversa sobre o peso da cantora. A principal reclamação da dona do hit “Paradinha” era não conseguir controlar a sua compulsão alimentar, que incluía o vício por doces. “Fui viver a vida dela por quarenta dias e descobri que ela era compulsiva mesmo. Quando comia, era para sempre. Não se dava conta de que precisava arrumar sua vida emocional antes de tudo. Ela é uma mulher, mas, ao mesmo tempo, uma menina e estava tendo uma carga emocional muito grande por conta da agenda conturbada”, relembra.



O antes e depois da cantora. Foto: Reprodução

Indicar uma psicóloga foi a primeira medida. Segundo Mayra, Anitta estava sofrendo o efeito sanfona (quando o peso nunca se estabiliza). “Ela passava dias em hotéis sem janelas. Isso é como um ambiente de tortura. Eu falei que ela precisava de terapia para poder tratar essa compulsão alimentar. Daí, ela me explicou que não queria abrir a sua vida para qualquer pessoa, até pela exposição. Como sou formada em Psicologia, acabei atendendo ela nesse quesito também”, explica.

Mayra ainda instruiu e reorganizou a equipe que trabalha com Anitta para que a cantora pudesse seguir sem problemas a dieta restritiva. A cantora não poderia comer fritura, farinha branca, álcool e açúcar. “Fiz o coach empresarial para entender o que estava acontecendo. Treinei e contratei novos funcionários para ajudá-la a deixar essa compulsão mais leve. Agora, o segurança tira do camarim tudo que não é bom para ela comer. Para ela não ter que se preocupar com isso”, diz ela sobre o tratamento.

