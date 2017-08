Mayla Araújo publica fotos e fãs a comparam com Bruna Marquezine

Mayla Araújo postou uma imagem na rede social nesta quarta-feira (2) que empolgou seus quase 2 milhões de seguidores. Na foto, ela aparece segurando um cachorro no colo. Não demorou muito para os fãs a compararem com a atriz Bruna Marquezine.



Mayla Araújo (Foto: Reprodução/Instagram)



"Achei que fosse a Bruna Marquezine", escreveu um, que ganhou apoio. "Realmente muito parecida com a Bruna", concordou outro.

Outros seguidores, porém, discordaram. Um deles escreveu: "Aonde já se parece com a Bruna? (risos). Tudo o povo inventa! As duas são lindas, cada uma com sua beleza. Elas não estão nem aí pra esses comentários".

