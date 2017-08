Mayara Cardi e Arthur Aguiar comemoram um mês de namoro

O amor é lindo! Casal apaixonado do momento, Arthur Aguiar e Mayra Cardi estão celebrando um mês de relacionamento. O ator usou as redes sociais para se declarar para a life coach nesta terça-feira (25) e postou uma foto dos dois juntos, sorrindo muito.



Os fãs ficaram felizes com a comemoração. "Dá para ver a felicidade estampada em cada sorriso que eu vejo de vocês", escreveu um seguidor. "Quem venha muito mais infinitos para vocês", desejou outro usuário. Uma internauta comentou: "Tá muito apaixonado hein, Arthur?".

A life coach e o ator assumiram o namoro para Quem no começo de julho. A ex-BBB estava solteira desde o fim do casamento de seis anos com o empresário Greto Guariz, que foi anunciado no dia 9 de junho. "Durante todos esses quases 6 anos juntos, a vida nos sorriu até nos simples e pequenos momentos. Para você, eu só tenho a dizer muito obrigada! Muito obrigada por me fazer muito feliz sempre. Que ninguém ouse nos fazer a pergunta: 'Porque não deu certo?'. Porque sim, deu muito certo. Foram maravilhosos anos de nossas vidas! Fomos melhores companheiros, melhores amigos, melhores irmãos, melhores pais, melhores sócios. Vivemos o maior amor e na doce fala do poeta, eterno enquanto durou", declarou ela.

Quem