Marina Ruy Barbosa usa vestido transparente para festa a fantasia com a sogra

Que gata - e literalmente. Marina Ruy Barbosa usou um vestido transparente com orelhinhas de gatinha para uma festa à fantasia na noite de sábado (16). Toda sorridente, a atriz mostrou ainda o carinho pela sogra, Vera Negrão, em uma foto publicada nop Stories de seu Instagram. "Dando um rolê com a sogra", brincou a atriz sobre a mãe de Xande Negrão, com quem está casada desde outubro.



Foto: Reprodução/Instagram

Na imagem, Vera usa um sari verde, enquanto uma amiga dela está de preto com um adereço de cabeça. Marina também exibiu um close de suas orelhinhas em um clique com uma amiga.

