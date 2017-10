Marina Ruy Barbosa capricha nos presentes para os padrinhos

E o grande dia de Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão está chegando. No próximo sábado (7), a atriz e o piloto vão se casar em Campinas, interior de São Paulo, em uma superfesta na casa da família do noivo, num condomínio fechado no bairro Gramado. Como é de costume, os noivos presentearam os padrinhos com alguns mimos bem luxuosos. Alguns desses presentes devem ser usados na festa de casamento. As fotos dos kits foram postadas por Marina nas redes sociais.





Presentes para as madrinhas de Marina Ruy Barbosa (Foto: Reprodução/ Instagram)



As madrinhas de Marina -- Giovanna Ewbank, Luma Costa, Gloria Maria, entre outras -- ganharam uma caixa com: uma clutch de palha personalizada, um bracelete de orquídea de resina, vela da perfumaria inglesa Jo Malone (que chega a custar R$ 400) e uma joia de prata e pedras preciosas da coleção de Marina, My Garden, para a Life da Vivara (no valor de R$ 350).





Presentes para os padrinhos de Marina Ruy Barbosa (Foto: Reprodução/ Instagram)



Já os padrinhos -- Bruno Gagliasso, Murillo Lima, Daniel Nunes, entre outros -- ganharam um kit com: uma garrafa de uísque Jack Daniel's, uma gravata cinza (com as inicias dos noivos e a data do casamento bordados atrás), um charuto e um cortador de charuto.



Quem