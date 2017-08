Nesta quinta-feira, 17, a cantora Marília Mendonça desabafou sobre as várias especulações que estão fazendo por conta do término de seu relacionamento com o empresário Yugnir Ângelo. O desabafo foi feito em uma publicação de uma página que notícia sobre a vida de artistas. O post afirmava que Marília largou de Yugnir porque ele queria casar e ter filhos. A cantora, portanto, desceu a letra e disse que sente pena de "gente nojenta que faz da vida dos outros um circo".



Leia o desabafo da sertaneja na íntegra:

"Vocês distorcem tudo. Vocês levam tudo na brincadeira. Será que acreditam em Deus? Será que são felizes? Será que tem paz no coração e quando deitam a cabeça no travesseiro? Eu tenho pena de vocês. Pena! De gente nojenta que faz da vida dos outros um circo. Que frustrado isso! Que triste meu! Eu nunca precisei explicar nada da minha vida pra nenhum de vocês porque minhas decisões sou eu quem toma. Me deixem em paz. Deixem o Yugnir em paz. Arranjem uma vidua pra cuidar. Sejam paz e luz! Eu sinto pena".



Post em rede social mencionando o motivo da separação, e que fez a cantora se pronunciar



Terra