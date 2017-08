Marília Mendonça rebate internauta que a acusou de usar photoshop

A cantora Marília Mendonça publicou no Instagram um look brilhante que usou durante um show, mas ficou incomodada com um comentário deixado na imagem afirmando que ela teria usado photoshop para aparentar ser mais magra.



O que o Photoshop não faz", escreveu a internauta. Marília não gostou e rebateu. "Você é bacharel em administração, licenciada em matemática e fez doutorado em se meter onde não é chamada né? Tem dó de nós, tia", escreveu a cantora.

Os fãs aprovaram o comportamento da cantora. "Tanto estudo para que, mulher^? Deixa os outros serem felizes, sinta-se feliz com a alegria alheia... Para que tanta amargura de alma? Credo", escreveu uma outra internauta.



Foto: Reprodução do Instagram

Correio 24h