Mariana Xavier ganha título de madrinha plus size de escola de samba

A atriz Mariana Xavier, 37, ganhou o título de madrinha da ala Plus Size da escola Acadêmicos do Tucuruvi neste sábado (16), durante o último ensaio do ano da agremiação. O evento ocorreu na quadra social da escola, na zona norte de São Paulo. A atriz Mariana Xavier (Foto: Divulgação)

"Que bom que a escola de samba lembra que o carnaval não tem a ver com o corpo, mas com o astral das pessoas", disse a artista. "Espero que, em breve, a gente não precise de uma ala específica para isso [plus size]."

A atriz de "A Força do Querer" vai liderar as passistas do grupo Plusamba, coordenadas por Aldria Adiola.

A escola, que faz parte do grupo especial, será a terceira a desfilar em 9 de fevereiro. O enredo será "Uma Noite no Museu", assinado pelo carnavalesco Flavio Campello.

Folhapress