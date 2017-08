Mari Palma e Phelipe Siani assumem namoro e posam juntinhos

Mari Palma, apresentadora do boletim informativo G1 em um minuto e repórter do quadro Fant 360, assumiu namoro com o jornalista Phelipe Siani, repórter do TV Globo em São Paulo.

Após especulações sobre o possível namoro iniciadas em junho, Siani, de 32 anos, postou uma foto ao lado de Mari no fim de semana. "Pois é", limitou-se a escrever na legenda. Na imagem, os dois aparecem de rostos colados. A jornalista, de 28 anos, também mostrou no Instagram Stories momentos a dois. No domingo (30), eles fizeram um piquenique em um parque da cidade.



Foto: Reprodução/Instagram

Após postar a foto, Phelipe viu o número de seguidores crescer consideravelmente. Na tarde de domingo (30), horas depois de postar a foto, o jornalista tinha quase 50 mil seguidores. Na manhã desta segunda-feira (31), ele já soma 61 mil seguidores.

Popular com suas participações diárias nos programas Bem Estar e Encontro, Mari tem mais de 500 mil seguidores e costuma chamar a atenção pelas camisetas divertidas que usa.

Nos comentários, os fãs comemoraram. "Casalzão da p****", disse um. "Que lindos", postou outro. "William Bonner e Fátima Bernardes da nova geração", escreveu um terceiro.

Quem