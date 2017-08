Macaulay Culkin surge com novo visual e fãs elogiam

A estrela de Esqueceram de Mim ressurgiu das cinzas e cortou os cabelos. Macaulay Culkin, de 36 anos, que anunciou a aposentadoria no ano passado, encontrou Paris Jackson nesta quarta-feira (26) e deixou todo mundo de queixo caído. A modelo publicou uma foto de Macaulay e fez um desenho do amigo. Na imagem, ele está mexendo no celular e está de unhas pintadas de vermelho. Ele também é padrinho de Paris.

Macaulay Culkin em foto postada por Paris Jackson. Foto: Reprodução/Instagram

O ator chamou a atenção dos internautas ao aparecer com o cabelo curto e uma aparência mais saudável. "Macaulay Culkin finalmente está com o visual que todo mundo sempre esperou que ele tivesse", escreveu um fã. "Gente que emoção ver o Macaulay Culkin curado, bonito, saudável e voltando pro cinema", comentou um usuário.

A estrela mirim de maior sucesso dos anos 90, depois de problemas com drogas e álcool, tem se dedicado a trabalhos menores (especialmente sem ser à frente das telas) e à sua banda, The Pizza Underground.



Recentemente o ator foi fotografado por um paparazzo enquanto ia ao mercado. A foto surpreendeu e logo viralizou. Foto: Divulgação/twitter

