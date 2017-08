Ludmilla aparece em show com look ousado

No domingo (23), Aconteceu a segunda edição do Canta Niterói, no Teatro Popular de Niterói, Rio de Janeiro, um dos locais mais bonitos da cidade, criado por Oscar Niemeyer e que possui uma vista belíssima às margens da Baía de Guanabara.No evento, Ludmilla ousou no look.

A cantora apareceu de meia arrastão, micro vestido que deixou parte do bumbum à mostra, botas de cano longo e, completando o visual, um óculos descolado, todo espelhado.No palco, ela cantou seus grande sucessos e agitou a galera. Anitta, Luan Santana, Dilsinho e Thiaguinho também se apresentaram por lá.





Ludmilla aparece com look ousado em show, no Rio de Janeiro - Roberto Filho/Brazil News



Terra