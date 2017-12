Livro 'Volte Amanhã' fala sobre romance e identidade de gênero

Trazendo uma mensagem que vai além do romance, o jornalista Reinaldo Fontes lança “Volte Amanhã”, obra que inova com um grande elemento surpresa no enredo. Tratando de um tema atual e muito importante, o escritor apresenta Gabí, uma jovem em busca de identidade.

Em seu romance de estreia, Fontes fala de forma direta, mas esperançosa e leve, sobre amizade, descobertas e autoaceitação. “O livro fala de uma mulher no auge dos seus 22 anos, aspirante a advogada, que luta pelo seu espaço em meio a uma sociedade que fervilha crise de valores e julgamentos na maior cidade do Brasil, em pleno século XXI”, explica o autor.

Para ele, o cenário torna a história ainda mais dinâmica. “São Paulo tem algo de melancólico e serviu de palco para que a minha personagem tivesse espaço para desbravar os melhores e piores lados do ser humano”, conclui. ​

A obra está em pré-venda na loja online da editora Autografia e custa R$ 30.​

