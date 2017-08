Linzmeyer e Jhonny Massaro fazem ensaio sensual para promover novo filme

Bruna Linzmeyer, no ar em “A força do querer”, e Jhonny Massaro, escalado para a próxima novela das 19h, são os protagonistas de “O filme da minha vida”, dirigido por Selon Mello, que estreia nesta quinta-feira, 3. A dupla posou para um ensaio e promove o longa com fotos poéticas em cenários paradisíacos.



Foto: Gleeson Paulino/Revista “7a”/ instagram

As fotos feitas por Gleeson Paulino ilustram a edição da revista “7a” e ilustram o texto de Luiz Fernando Carvalho, que descobriu Bruna, e trabalhou com ela e Massaro em “Meu pedacinho de chão”.



“Olhos vulcânicos, mente vulcânica, corpo e espírito vulcânicos. Atriz com uma coragem incomum para se expressar. Ainda menina, 17, de uma beleza perigosa, daquelas que arrastam. Eu estava diante de dons divinos ou demoníacos (tanto faz!), algo que ela ainda vai desfiar mais e mais durante a vida, puxando tudo com a força de uma luz que só a ela envolve”, diz o diretor sobre sua pupila. Ele também não economiza elogios sobre Massaro: “Um artista insatisfeito, gritando por mais, inquieto e com um monte de sonhos na cabeça. Essa mistura improvável, mas luminosa”.





