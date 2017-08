Linkin Park fala sobre morte de Chester Bennington em comunicado oficial

Os integrantes do Linkin Park escreveram um comunicado oficial após a morte de Chester Bennington. O cantor de 41 anos foi encontrado morto na quinta-feira (20) em sua casa perto de Los Angeles, na Califórnia (EUA). Chester era casado e tinha seis filhos. Segundo relatório divulgado pela polícia de Los Angeles na sexta-feira (21), o vocalista morreu após se enforcar.

Em um post feito no Facebook oficial da banda, o Linkin Park fez uma carta aberta para Chester.

"Querido Chester. Nossos corações estão quebrados. As ondas de choque pela dor e negação continuam a varrer nossa família, enquanto tentamos enfrentar o que aconteceu. Você tocou muitas vidas, talvez mais do que possa ter imaginado. Nos últimos dias, pudemos ver uma onda de amor e apoio, tanto público quanto privado, ao redor do mundo. Talinda (mulher de Chester) e sua família apreciaram isso, e esperam que o mundo saiba que você era o melhor marido, filho e pai. A família nunca estará inteira sem você".



Foto da banda Linkin Park (Foto: Divulgação)



"Ao falar com você sobre os próximos anos juntos, sua empolgação era contagiosa. Sua ausência deixa um vazio que nunca poderá ser preenchido. Sua voz barulhenta, engraçada, ambiciosa, criativa e generosa está fazendo falta. Estamos tentando nos lembrar que os demônios que te levaram de nós sempre fizeram parte do negócio".

"Afinal de contas, foi a maneira como você cantou sobre demônios que fez cada um cair de amores por você no primeiro momento. Sua coragem os colocou em evidência, e ao fazê-lo, nos colocou juntos e nos ensinou a sermos mais humanos. Você tinha o maior coração".

"Nosso amor por fazer e tocar música não se esgotará. Enquanto nós não sabemos o caminho que nosso futuro terá, nós sabemos que nos tornamos melhor por você. Obrigado por esse presente. Te amamos e sentimos muito a sua falta. Até que nos encontremos de novo. LP"

G1