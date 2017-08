Letícia Sabatella fala sobre vilã em 'Tempo de Amar'

Letícia Sabatella participou na noite desta segunda-feira (31) da coletiva de imprensa da nova novela das 6 Tempo de Amar, que foi realizada na Real Gabinete Português de Leitura, no Centro do Rio de Janeiro. A atriz fará a vilã Delfina, que vive um amor secreto com José Augusto, interpretado por Tony Ramos.



"Minha personagem vai ser bem vilã. Não é fácil, ela é bem complexa. Tem uma inteligência e agilidade mental para articular tudo. Não tem uma simplicidade e o deixar se levar", explica. "É uma novela bem clássica, bem bonita."



Letícia Sabatella (Foto: Agnews)

Escrita por Alcides Nogueira, com direção artística de Jayme Monjardim e direção geral de Adriano Melo, a trama conta a história de amor dos jovens Maria Vitória (Vitória Strada) e Inácio Ramos (Bruno Cabrerizo). A novela estreia no dia 20 de setembro.

Protestos

Acostumada a frequentar protestos pelo país, Letícia também falou sobre o seu papel como cidadã. "Estamos vivendo essa crise absurda da cultura. Esse desmanche no Rio de Janeiro. Estou dentro de todos os protestos que fazem com que nossas soberania nacional e democracia sejam retomadas e que querem que a nossa dignidade e identidade não sejam perdidas. "

