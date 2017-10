Laís Ribeiro mostra corpão em cenário paradisíaco de Jericoacoara

Que gata! De passagem pelo Ceará, a top Laís Ribeiro conferiu a praia de Jericoacoara e não resistiu, fazendo uma bela foto à beira do mar com o pôr do sol ao fundo. Dona de um corpão, a angel da Victoria's Secret deu uma ligeira "empinadiha" no bumbum, ressaltando ainda mais as formas.

"Gata" foi o elogio mais comum que Laís, 27 anos, recebeu ao mostrar a foto em seu Instagram nesta quarta-feira (4).

Quem