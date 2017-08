Lagy Gaga envia mensagens para Trump via Twitter

uito famosos costumam se manifestar sobre declarações polêmicas em suas redes sociais, mas Lady Gaga decidiu ser mais direta. A cantora mostrou-se completamente contra a mensagem de Donald Trump, que afirmou que não vai permitir que trangêneros prestem serviço militar.

Gaga não só se manifestou sobre o tema, como fez questão de marcar em seus posts o Twitter do presidente americano.

“A mensagem que você acaba de enviar ameaçou a vida de pessoas em todo os EUA e no exterior que estão servindo bravamente a nossa nação. Pesquisas dizem que ao menos 1/2 de estudantes do ensino médio, universitários e jovens empregados raramente/ nunca discutem com alguém sobre problemas mentais. Muitos desses jovens são transgêneros e sofrem diariamente exatamente com esse tipo de isolamento social e segmentação que a sua mensagem incentiva. “Sinceramente, você sabia que do grupo que você isolou hoje, 45% deles com idade entre 18 e 24 anos, já tentaram suicídio?”, questionou a cantora.

“Dentro da comunidade Trans, muitos também são fortes e corajosos. Eles devem ser capazes de servir, se o desejarem, e serem honrados por isso, se o fizerem", finalizou Gaga.

Por enquanto, Trump não respondeu as questões de Lady Gaga na rede social.



Foto: Reprodução/Twitter

G1