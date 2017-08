Katy Perry e Robert Pattison são vistos em Los Angeles

Os fãs de Katy Perry e Robert Pattinson se surpreenderam com a notícia de que os dois estavam jantando juntos em West Hollywood no sábado (6). A cantora e o ator estavam bem perto um do outro, enquanto os fotógrafos flagraram o encontro.

O astro de Crespúsculo e Katy foram ao WeHo, restaurante com um ambiente bem romântico, localizado em um hotel de luxo em Los Angeles, nos Estados Unidos. O Sunset Tower Hotel tem diárias de R$ 9,4 mil reais.

Katy Perry e Robert Pattinson em jantar em LA (Foto: The Grosby Group)

Katy e Robert estavam acompanhados de outras pessoas, mas quando a foto foi tirada, eles estavam afastados dos amigos. Os rumores é de que eles estariam namorando, após a cantora terminar seu relacionamento com Orlando Bloom.

Já Robert confirmou que está noivo da cantora FKA Twigs. Em entrevista ao programa The Howard Stern Show, Robert Pattinson ele disse: "Sim, nós meio que estamos noivos". O casal está junto desde 2014.

