Justin Bieber se pronuncia pela primeira vez após cancelar turnê

Após cancelar 14 apresentações restantes da turnê mundial Purpose, Justin Bieber finalmente falou aos fãs sobre sua decisão. O cantor decidiu focar na sua vida religiosa e publicou uma carta aberta aos seguidores na noite da quarta-feira (2).

"Eu sou tão grato por essa jornada com todos vocês. Eu sou grato pelas turnês, mas eu sou mais grato ainda por passar por tudo isso ao lado de vocês", disse o cantor de 23 anos. "Aprender e crescer nunca é fácil, mas saber que não estou sozinho nessa foi meu motivo para continuar".

"Eu deixei minhas inseguranças tomarem o melhor de mim, eu deixei meus relacionamentos quebrados guiarem a maneira que eu agia com as pessoas e as tratava. Eu deixei a amargura, a inveja e o medo tomarem conta da minha vida", desabafou Justin.



O cantor passou pelo Brasil no primeiro semestre de 2017. Foto: Divulgação

O cantor estava em turnê há quase dois anos. "Minhas decisões e relacionamentos passados não vão decidir meu futuro. Eu estou muito ciente de que nunca vou ser perfeito e que vou continuar cometendo erros. Eu quero ser um homem que aprende as lições e que cresce a partir delas. Eu quero que todos vocês saibam que essa turnê foi inesquecível e que me ensinou muito sobre mim mesmo. Eu sou lembrado de quão abençoado eu sou por ter uma voz nesse mundo", escreveu Justin.

A publicação já passa de um milhão de curtidas. Segundo o TMZ, os amigos do cantor dizem que ele deseja retornar aos palcos, mas não fará isso pelos próximos dois anos. Justin Bieber veio ao Brasil em abril deste ano.



O post feito pelo cantor na noite desta quarta (02), já tem mais de um milhão de curtidas. Foto: Arquivo Pessoal/Instagram

