Junior Lima registra barrigão de Monica Benini em foto

Monica Benini e Junior Lima estão ansiosos para a chegada do primeiro filho. O músico registrou um momento da esposa exibindo o barrigão na luz do sol, e ela compartilhou o clique para os fãs no Instagram.



"Me falavam que a gravidez era algo inexplicável. Eu achava que entendia, mas hoje vejo que não. Com meu filho no ventre, percebo que não existem palavras suficientes pra descrever o que eu sinto... é tudo tão além... um turbilhão de emoções e uma avalanche de calma. A certeza de que o grande amor da minha vida tá aqui, vivo dentro de mim. Foto do papai mais amado desse mundo", escreveu Monica na legenda.



O cantor emocionado respondeu com um comentário fofo: "A mamãe mais linda (em todos os sentidos) e amada!!!".



Click feito pelo cantor. Foto: Arquivo pessoal/Instagram

