Jesuíta Barbosa fala sobre sexualidade: 'Fico com quem eu quiser'

De volta aos cinemas, fazendo par com Isis Valverde no filme “Malasartes e o duelo com a morte”, Jesuíta Barbosa ficou conhecido por trabalhos na TV como nas séries “Amores roubados” e “Justiça”. Geralmente discreto com sua vida pessoal, o ator de 26 anos abriu uma exceção ao falar abertamente sobre sexualidade.

“Podemos falar sobre sexualidade, mas não sobre relacionamento. A intimidade de cada um não precisa ser colocada à tona. Tem pessoas que colocam a vida pessoal em função de algo e eu acho isso muito bonito, mas falar da minha família ou com quem eu estou, não. Sou livre e fico com quem eu quiser, sejam homens ou mulheres. Prefiro não me bloquear”, diz Jesuíta em recente entrevista dada a Veja.



Ator em evento de lançamento da série global Justiça. Foto: Divulgação

O ator considera ainda que a ideia de sexualidade anda deturpada nos dias de hoje: “Sou um ser humano que pode acessar diversos lugares. Há artistas como a cantora MC Linn da Quebrada que trazem um rompimento do padrão estabelecido de sexualidade. Não é gay, não é hétero. É um ser humano”.



