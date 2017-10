Jennifer Lawrence e Reese Witherspoon compartilham histórias de abuso

Jennifer Lawrence e Reese Witherspoon falaram sobre suas experiências com episódios de abuso em Hollywood nesta segunda-feira (16), durante o evento Elle Women, em Los Angeles (EUA). As declarações foram feitas em meio a um escândalo envolvendo acusações contra o produtor Harvey Weinstein.

Witherspoon contou ter sido assediada aos 16 anos por um diretor, que não teve o nome revelado. "Eu sinto nojo do diretor que me assediou quando eu tinha 16 anos e raiva dos agentes e produtores que me fizeram acreditar que o silêncio era a condição para conseguir um trabalho", disse a vencedora do Oscar por "Johnny & June" (2005).



Reese Witherspoon chega à cerimônia do Oscar 2015 (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)



O episódio foi o primeiro, mas não o último, segundo ela. "Tive várias experiências de assédio e agressão sexual e não falo muito sobre elas", afirmou.

"Mas depois de ouvir todas essas histórias nos últimos dias e ouvir essas mulheres corajosas falarem sobre coisas que nos ensinam a varrer para debaixo do tapete, isso me fez querer falar e falar muito alto porque eu realmente me sinto menos sozinha nesta semana do que eu me senti em toda a minha carreira."

Nua em teste

Lawrence lembrou de uma situação que viveu no início da carreira e descreveu como "humilhante". Segundo ela, produtores de um filme lhe pediram que perdesse mais de seis quilos em duas semanas, alegando que outra atriz havia sido demitida por não emagrecer rápido o suficiente.



Jennifer Lawrence chega para a 24ª edição do Elle Women, em Los Angeles (EUA) (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)



"Nessa época, uma produtora me mandou fazer um teste nu com outras cinco mulheres que eram muito, muito mais magras que eu. Nós ficamos lado a lado, apenas com uma fita cobrindo nossas partes íntimas", contou. "Depois desse teste degradante, a produtora disse que eu deveria usar as fotos nua como inspiração para minha dieta."

A atriz disse que tentou argumentar e pedir ajuda a um outro produtor. "Ele disse que não sabia por que todo mundo me achava tão gorda, ele disse que me achava 'perfeita para f*'"

Lawrence afirmou que se sentiu "presa" após a experiência. "Eu me deixei ser tratada de uma certa maneira porque senti que tinha que fazer isso pela minha carreira", disse. "Ainda estou aprendendo que não tenho que sorrir quando um homem me deixa desconfortável. Todo ser humano deveria ser tratado com respeito simplesmente por ser humano."

G1