Ivete Sangalo está curtindo sua segunda gravidez com muito bom humor. Na noite de sábado, 2, a cantora publicou uma foto no Instagram usando um vestido vermelho com brilho que evidenciava a barriguinha. "Não basta ser dezembro, tem que ser bolinha de Natal! #mamaenoel #bolota #botanaarvore #soquerosaberondebotaopisca", brincou.

Veveta, que já é mãe de Marcelo, de 8 anos, fruto do seu relacionamento com o nutricionista Daniel Cady, espera duas meninas, que devem nascer em fevereiro de 2018.

Em entrevista recente ao Fantástico, a cantora disse que passou por uma gravidez ectópica, em uma das trompas, e sofreu um aborto espontâneo. Aos 45 anos, ela engravidou por meio de uma fertilização. "Botei quatro embriões e perguntei para o médico se corria o risco de ser quatro bebês. Quando ele disse 'sim', eu brinquei: 'Bota aí que eu já vou ter uma banda'".

Glamour