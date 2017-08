Imagine Dragons será atração do Lollapalooza 2018

A banda norte-americana de indie rock Imagine Dragons será uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2018 , a informação foi dada pelo jornalista José Norberto Flesch‏, do Jornal Destak .Esta será a terceira passagem do grupo pelo Brasil e sua segunda vez no Lollapalooza em São Paulo, já que esteve no festival em 2014. Em 2018, o Imagine Dragons promoverá seu novo disco, "Evolve", que traz hits como "Believer" e "Thunder".





Foto: Divulgação

Além do Imagine Dragons, o jornalista afirmou também que as bandas Pearl Jam, The National e Royal Blood já estariam confirmadas. O evento acontece nos dias 23, 24 e 25 de março no Autódromo de Interlagos e terá um lineup com mais de 100 atrações.

Terra