Henri Castelli impressiona fãs com clique de peixe gigante

Henri Castelli surpreendeu seus seguidores ao mostar uma foto em que aparece em uma moto levando na garupa um peixe gigante. "Vida de pescador não é fácil" foi a hashtag que o ator usou para a imagem, publicada nesta sexta-feira (11).



Henri e o resultado da pescaria (Foto: Reprodução Instagram)



Os seguidores do ator se dividiram entre os que acham que o verdadeiro peixão é Henri e os que ficaram com pena do animal. "Que peninha do peixe", disse uma fã. "Nossa, que peixão lindo você é", escreveu outra.

Longe da TV desde Sol Nascente, Henri será Teodoro em Tempo de Amar, próxima trama das 6 da Globo.

