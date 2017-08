Guarda-Chuva usado por Britney Spears vai a leilão

Temos certeza de que você se lembra da famosa cena de Britney Spears e um guarda-chuva. Há 10 anos, no dia 21 de fevereiro de 2007, a cantora usou o objeto para bater no carro de um paparazzo durante um ataque de fúria. E agora, o guarda-chuva vai, finalmente, à leilão. O evento está marcado para o dia 10 de agosto.



Britney Spears em ataque de fúria com guarda-chuva em 21 de fevereiro de 2007. Foto: Daniel Ramos

O mais curioso é que o guarda-chuva verde escuro foi recuperado pelo próprio fotógrafo Daniel Ramos, que teve seu carro vazio atacado enquanto fotografava Britney naquela noite. Ao TMZ, o fotógrafo disse que espera ganhar, no mínimo, 50 mil dólares pelo guarda-chuva. Ele também afirmou que vai doar metade do dinheiro arrecadado para uma instituição de caridade escolhida pela própria "princesinha do pop".



"Foi um momento péssimo da vida dela. Infelizmente, foi registrado (pelas câmeras)", disse o paparazzo que, logo depois do ataque de Britney, buscou o guarda-chuva, que foi deixado por ela no chão, ao lado do veículo dele.







