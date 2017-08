Gretchen posta foto da adolescência e fãs comentam semelhança com Thammy

Gretchen resolveu revirar o baú nesta quinta-feira, dia oficial do #TBT. A cantora, que está em Portugal com o marido, Carlos Marques, postou uma foto de quando tinha apenas 18 anos. A imagem fez sucesso entre os fãs e até com as celebridades. Ivete Sangalo foi uma que fez questão de comentar o clique. “Linda”, escreveu a cantora baiana.





Post da 'rainha do rebolado' no instagram

Alguns fãs foram além e reconheceram semelhanças entre Gretchen e o filho, Thammy Miranda, antes de começar o processo de redesignação sexual. “A cara do Thammy”, escreveu um seguidor. "A cara da filha antes da transformação", disse outra.





Gretchen aos 18 anos e Thammy antes da transformação Foto: fotos de reprodução



