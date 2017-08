Grávida, Patrícia Abravanel tem programa de TV cancelado

Patricia Abravanel deixará o comando do programa Máquina da Fama, exibido pelo SBT nas noites de segunda-feira. De acordo com a assessoria de imprensa da emissora, a atração deixará a grade de programação do canal a partir de setembro.

Grávida pela segunda vez, Patricia vinha mantendo um ritmo intenso de trabalho. Com op fim do Máquina, a apresentadora segue participando do Jogo dos Pontinhos e Patricia Tá na Rua, quadros do dominical Programa Silvio Santos.

Além disso, a apresentadora permanece substituindo Eliana aos domingos.Ela foi escalada, às pressas, para substituir a veterana que entrou em licença-maternidade antecipadamente após sofrer um descolamento da placenta.

Nenhum novo programa estreará a faixa do Máquina da Fama. O horário será ocupado pelo Programa do Ratinho e The Noite, que já fazem parte da grade do SBT.

Quem