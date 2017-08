Gisele Bündchen atrai todos os holofotes em evento de moda em Sampa

Gisele Bündchen é um verdadeiro furacão por onde passa. E, na noite desta quarta-feira (16) não foi diferente quando a top model chegou na apresentação da coleção verão 2018 da Rosa Chá, em São Paulo. A gaúcha entrou no local do evento atraindo olhares dos jornalistas, fotógrafos e celebridades presentes. Com um vestido curto e decotado, Gisele posou para fotos exibindo o seu corpão.



Top model Gisele Bündchen em lançamento da nova coleção Rosa Chá (Foto: Raphael Castello/AgNews)



Estrela principal da noite, que também contou com as presenças de Fiorella Mattheis, Camila Queiroz e Maria Casadevall, Gisele anunciou sua chegada ainda no carro. A top internacional compartilhou uma foto sua em que aparece deslumbrante usando um vestido brilhoso, com suas belas pernas à mostra. "Pronta para festa", escreveu a loira na legenda do clique. Ao chegar no local, a modelo causou alvoroço.

Quem Acontece