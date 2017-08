Giovanna Antonelli fala da temporada com a família em Portugal

Intensa, vibrante, magnética. Os adjetivos que representam a vista oferecida pelo maior conjunto de quedas d’água do mundo, as Cataratas do Iguaçu (na fronteira entre Brasil e Argentina) também resumem a impressão que Giovanna Antonelli causa em quem a conhece. Convidada pela revista Marie Claire para uma das mesas do Power Trip Summit, evento realizado no Hotel Belmond das Cataratas que discutiu liderança e empoderamento, a atriz, empreendedora, empresária, mãe e esposa despejou sobre 50 CEOs e altas executivas, ideias e experiências com a mesma força com que as 275 cascatas da região jorram água. “Se começo a falar ninguém me segura. Sou empolgada com o que faço, com o que conto, com tudo na vida”, dispara a atriz, com o sorriso que é uma de suas marcas registradas.





Giovanna e a vista das famosas cataratas



Marcas, aliás, não faltam na vida desta mulher de 41 anos, capaz de emendar uma novela na outra – e roubar a atenção em todas elas. Giovanna empresta seu nome e persona a uma dúzia de produtos, sejam bolsas, joias, roupas, óculos, perfume, suco e até água. Sem falar que ela é uma das celebridades mais procuradas para campanhas publicitárias – de medicamento a carro –, e, talvez, com a maior dose de sucesso e renovação. “Sou verdadeira. Quando estou ali, endossando algo, é porque acredito 100%. Nem 90, nem 99. Tem que ser 100% mesmo”, garante.



O ritmo veloz com que fala e que empresta a seus negócios é quebrado por ela mesma em duas situações: quando está com sua família ou frente à natureza. “Quando olho para este parque, estas cachoeiras maravilhosas, tenho que pausar, respirar fundo, olhar para dentro de mim e captar esta energia. É um lugar mágico. Quero voltar com as crianças”, diz a atriz. Ela se prepara, agora, para uma temporada com o marido e os três filhos em Portugal. “Vamos passar o segundo semestre lá. Há cinco anos, venho emendando um trabalho no outro, e este tempo só nosso, numa experiência totalmente diferente, será renovador.”



