Gio Ewbank compete com sua sogra no seu canal do Youtube

Giovanna Ewbank atualizou seu canal do YouTube, Gioh, postando mais um vídeo do quadro Quem Sabe Mais?, muito famoso e pedido pelos fãs. A atriz competiu com a sogra, Lucia Gagliasso, para saber quem sabia mais detalhes sobre Bruno Gagliasso e arrancou risadas dos inscritos.Conforme as duas foram errando, era obrigatório colocar um ovo na boca, para assim que o jogo terminasse, fosse possível contar.



Gio Ewbank compete com a sogra para seu canal no YouTube. Foto: Reprodução/Youtube



A pessoa com a menor quantidade de ovos dentro da boca tinha vencido. Só que, no decorrer do jogo, Dona Lucia acabou mastigando os ovos e no final não deu para saber quem tinha vencido. E mesmo assim, o vídeo rendeu mais de 600 mil visualizações. A nora e a sogra foram questionadas com perguntas como qual a altura de Bruno, qual seu maior defeito, maior qualidade, lugar preferido, comida predileta, qual personagem ele mais gostou de interpretar, entre outras.

Gio até agradeceu a audiência dos seus seguidores, demonstrou muita felicidade e garantiu ter anotado todas as ideias que os fãs tinham dado nos comentários do vídeos. O que quer dizer que muitas novidades estarão por vir.



Terra